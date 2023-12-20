【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數收高，周三台股開漲31.8點報17608.35點，AI、觀光、玻陶股強悍，然盤中權值王台積電盤中震盪走跌，台股在17600以上紅盤橫向游走，午後航運步步高走勢，加上尾盤台積電拉回平盤，大盤衝上17657.65最高，上漲81.1點，量增站穩17600，5日線得而復失。周三終場，加權指數上漲58.65點或0.33%，報17635.2點，成交量略增至3358.14億元；櫃檯指數上漲1.23點或0.53%，報232.31點，成交量略降至725.96億元。
權值王台積電(2330)現任董座將於明年股東會後退休，由副董事長暨總裁魏哲家接任，周三股價以587元開出、上漲2元，盤中在平盤震盪，收持平。日月光投控(3711)同樣收持平，聯電(2303)、聯發科(2454)更震盪走跌，鴻海(2317)則強勢走紅漲近2%，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)也雙雙漲逾3%。
高價股方面，亞德客-KY(1590)重返千金，台股重現11位千金，股王世芯-KY(3661)小紅走勢，股后信驊(5274)、大立光(3008)、祥碩(5269)收小黑，高價股中弘塑(3131)、穎崴(6515)、旭隼(6409)、緯穎(6669)等表現亮眼。
人工智慧電腦(AI PC)市場明年可望成長強勁，雙A華碩(2357)勁揚6%、宏碁(2353)觸及漲停。AI概念股廣達(2382)、金寶(2312)、英業達(2356)、緯創(3231)、高技(5439)、緯穎(6669)、勤誠(8210)、川湖(2059)等齊步走高，技嘉(2376)也翻紅上揚。
經濟部與交通部明年攜手啟動「順道觀光」方案，將提供來台的外國商務人士每人最高2000元，可望帶動商務旅遊商機，激勵飯店股股價表現，周三寒舍(2739)、雲品(2748)勁揚逾6%，觀光股如新天地(8940)、六福(2705)、鳳凰(5706)等受惠旺季同樣股價表現不俗。傳產玻陶亦帶勁，由和成(1810)、冠軍(1806)雙漲2%領軍上攻；航運股午後攻勢擴大，其中貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)股價紅潤；鋼鐵龍頭中鋼(2002)、中鴻(2014)周四收盤下午將舉行法說會，中鋼震盪收黑，中鴻漲幅收斂收小紅，而法說結束後的新光鋼(2031)跌幅縮小收持平。
仁寶(2324)逐步退出低毛利率的iPad代工業務，強攻車用市場，股價衝上37.4元漲停價。法說會後的華興(6164)受惠大單敲進，股價同樣12.75元漲停鎖住。
AI題材仍強勁，並看好明年動能持續，AI概念股周三重拾漲幅，分析師認為，AI題材不滅，可望相對回落加碼，電子股如記憶體、蘋概股、封測、旺季效應等題材股可震盪回檔時拉回布局，整體台股後續動能仍存，雖然輪漲操作不易，但中長線仍可期，短期萬八上攻動能無虞。
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