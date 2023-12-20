日本媒體20日報導，有鑑於安全測試造假醜聞餘波未了，豐田汽車旗下的大發工業（Daihatsu）將暫停海外以及日本國內的汽車出貨。
《朝日新聞》引述不具名消息指出，由獨立調查小組針對大發醜聞的調查結果最快將於20日向日本交通部呈遞報告。
大發發言人不願就媒體報導作出評論，但該公司宣布在20下午將與豐田召開聯合記者會。
交通部官員向路透指出，已在日本時間上午11：30（台灣時間上午10：30）收到大發呈交由獨立委員會進行的調查結果。
《朝日新聞》提及，該車廠幾乎目前生產的所有車款、以及過去部分車款都有安全檢測作假的問題。該車廠可能會承認排氣認證方面的程序違反規定。
《日經新聞》先前報導，大發會擴大暫停生產的範圍，不僅限於最初宣布的6款車。
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