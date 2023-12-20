隨著PC產業庫存去化，大換機潮即將啟動，法人看好這一波將會是20年來最大換機潮，更加入了AI，未來AIPC及AI手機將徹底改變消費模式；AIPC族群為今（20）日盤面焦點，仁寶（2324）亮燈漲停，宏碁（2353）一度觸及漲停價44.75元，股價改寫12年新高，華碩（2357）早盤站上460.5元，創下25年新高，NB雙雄終場各強漲9.58％、6.01％。

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）日前表示，「AIPC是下一個重要時刻！」預期全球的資訊設備的量將達到4倍成長，並與人類生活緊密結合，未來生活周遭的各種應用都可能會導入AI技術，Intel將致力於把AI融入技術，AI PC就是重要的應用之一。

宏碁旗下Acer Swift Go 14筆電，搭載英特爾「Intel Core Ultra 7 155H」處理器，配備專屬AI引擎Intel AI Boost及Intel Arc顯示晶片，驅動多項 AI功能；宏碁（2353）董事長兼執行長陳俊聖表示，疫情短期效應、存貨現象都已過去，將回到季節性走勢，未來則 AI具體應用出來後，帶來新一波需求。

AI效益以外溢到到PC，相關概念股包括仁寶、宏碁、英業達（2356）、華碩、技嘉（2376）、微星（2377）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、雙鴻（3324）、和碩（4938）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）等。

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