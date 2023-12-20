AI PC族群發威，英業達、宏碁、仁寶、緯創等個股戰鬥力滿點；其中，仁寶終場鎖在漲停價37.4元，成交量接近29萬張。台股今(20)日集中市場收漲58.65點，報17635.20點，漲幅0.33%，成交量3358.15億元。台積電上漲0.00%，收585.00元；聯發科下跌0.91%，收983.00元、鴻海收漲1.95%。人氣成交量最大前十檔分別為：仁寶、英業達、宏碁、中工、陽明、緯創、泰金寶-DR、中鴻、金寶、廣達。
在上市類股中，以電腦週邊族群、觀光餐旅族群表現最為亮眼，漲幅分別為3.03%、1.81%；居家生活族群走勢則較為疲軟，下跌1.52%。
上市股中有17檔漲幅9%以上，其中1檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：仁寶(10.00%)、聯策(10.00%)、毛寶(9.97%)、精英(9.97%)、藍天(9.97%)、精聯(9.93%)、恆大(9.91%)、華興(9.91%)、昶虹(9.90%)、中福(9.89%)。
上市股跌幅最重前十名分別為：新美齊(-5.61%)、興泰(-5.18%)、康控-KY(-4.36%)、億泰(-3.97%)、志聯(-3.85%)、銘旺科(-3.23%)、智邦(-3.13%)、今皓(-3.10%)、晶豪科(-2.92%)、隴華(-2.78%)。
在上櫃類股中，以光電業族群、電腦週邊族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.79%、1.50%；電子通路族群走勢則較為疲軟，下跌0.66%。
成交量前十名人氣指標為：福華、台半、富喬、兆利、華星光、茂達、松瑞藥、安國、茂迪、頎邦。
上櫃9%以上漲幅共有8檔，其中1檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：華義(9.96%)、三一東林(9.90%)、森田(9.90%)、振發(9.89%)、琉園(9.85%)、福大(9.83%)、信立(9.21%)、點晶(9.06%)、明基醫(7.46%)、欣新網(7.39%)。
跌幅最重前十名分別為：尚茂(-8.92%)、永日(-6.54%)、創業家(-5.51%)、福華(-5.44%)、利機(-5.41%)、康全電訊(-5.33%)、合世(-4.75%)、德晉(-4.73%)、倍力(-4.09%)、力麗店(-4.03%)。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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