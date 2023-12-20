全民存ETF風潮你跟上了嗎？今年總受益人逼近600萬人，意即全台每4人就有1人買ETF，ETF更創下3大奇蹟，台股月配息出世爆紅、配息逾10%贏大盤、高股息績效贏市值型，價值投資達人股海老牛表示，回顧今年績效排行榜，規模、受益人數都是參考指標，漲幅冠軍更是爆冷門，代表低調好貨不少，存股族莫真的「無腦買」，誠心3個選股建議，聽了一生受用。
股海老牛在IG「stockoldbull」表示，2023年即將結束，回顧今年台股ETF除了規模又再創新高外，還創下許多紀錄，包括高股息ETF的表現遠超過市值型ETF，還有配息率創新高等，老牛將回顧哪些ETF成為今年贏家？且展望明年，該如何挑選ETF才能更明智？如何布局呢？
◎5大ETF規模排行榜：
第1名：0050逾3080億元（成立逾20年）
第2名：0056逾2501億元（成立逾16年）
第3名：00878逾2438億元（成立逾3年）
第4名：00929逾1168億元（成立僅半年多）
第5名：00919逾841億元（成立僅1年多）
◎5大ETF受益人排行榜：
第1名：00878逾118萬人（唯一百萬人氣ETF，今年增加39萬人最多）
第2名：0056逾98萬人
第3名：0050逾67萬人
第4名：00929逾47萬人
第5名：00919逾31萬人（今年增加30萬人居第2）
要注意的是，在10大排行榜中，第7名00881是今年唯一收益人遞減的ETF。
◎高股息ETF今年漲幅（不含股利）排行榜：
第1名：00915逾52%
第2名：00918逾49%
第3名：0056逾43%
第4名：00919逾39.5%
第5名：00713逾39%
第6名：00900逾33%
第7名：00878逾29.8%
第8名：00929逾29.7%
第9名：00731逾26%
第10名：00930逾22%
◎回顧2023年ETF 里程碑
1、台股月配息ETF誕生，規模暴衝：
00919首創台股月配息ETF，6月掛牌時，規模僅84億元，至年底已衝破千億元，堪稱怪物等級。
2、高股息ETF年化配息率突破10%：
台灣2022年上市公司平均現金股息殖利率4.88%，而今年00919及00918年化配息率均突破10%的好成績！
3、高股息ETF漲幅超越市值型ETF：
元老級高股息ETF 0056和元老級市值型ETF 0050相比，0056績效43.15％，而0050績效為20.7%，高股息大勝市值型，不用睡公園啦！
◎老牛給ETF存股族3個選股建議：
（1）買進前，先研究清楚你買到什麼ETF：
這幾年 ETF 被塑造出「不會倒，只要無腦買就好」的形象，市場不斷推陳出新，推出各種名稱形形色色的 ETF，若不深入了解，可能根本不知道為何而漲、為何而跌。
（2）看懂 ETF 眉角，不怕買太貴、會下市：
折溢價過大，代表 ETF 成交價格偏離淨值太遠，所以要避免溢價時買進，溢價就是買貴了，一般溢價超過 3% 時就要小心。
（3）做好估價，耐心等待適合的位階：
透過計算便宜與合理位階，才會買的安心抱得緊喔！
※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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