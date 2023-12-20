【時報記者莊丙農台北報導】金融三業資料上雲法規已於今年8月大鬆綁，東捷資訊(6697)針對數家金控集團舉辦「資料庫加密解決方案導入說明會」，分享成功協助金融機構導入金融資安解決方案實績，助金融機構強化雲端數據防護，滿足各種全球性及區域性的合規要求，並以實際成功導入案例，分享金融資料加密保護、金鑰管理，以及SAP銀企直連（Multi-Bank Connectivity, MBC）等解決方案，展示了公司在金融資安上雲及加密技術等系統整合方面的競爭力。
看準金融資安上雲與加密剛性需求，東捷資訊自今年代理Thales的「金融支付安全解決方案」，藉由端對端資料加密/代碼化（去識別化）保護、金鑰管理、多因素身份驗證及交易防偽冒智能防護等方案，滿足金融機構上雲加密強化身分驗證和數據安全，尤其符合金融主管機關對於金融機構往來交易作業的規範要求，至今已吸引國內多家知名金控和海外機構分行採用，開始貢獻營收與獲利。
東捷資訊營運長陳春旭表示，隨著金融機構對上雲資訊保護的需求日益增強，實現代碼化處理與資料檔案加密成為必要，因此必須仰賴如Thales這樣符合國際規範且能提供加密金鑰管理的金融支付安全系統，保護機敏資料以及加速合規流程，以強化雲端資安系統韌性。東捷資訊以服務多家上市櫃與金融客戶經驗等競爭優勢，不僅能提供可靠的零信任資安規畫方案，並可提供彈性雲地與系統整合應用，成為公司切入資安領域的重要動能。
此外，台灣政府零信任戰略正式啟動，推行強化無密碼登入的態勢，也在持續發酵，東捷資訊推出的「FIDO零信任無密碼身分驗證整合服務」目前已有斬獲，預計明年上半年也將有數家金融機構與企業客戶預計開始陸續採用，看準金融機構未來資安部署逐步擴展到其他相關金控單位，以及企業客戶對於零信任資安的需求，公司亦看好未來營運獲利表現。
而東捷資訊做為SAP在台灣最大的本土合作夥伴，現已跟SAP共同推展「MBC銀企直連解決方案」業務，讓企業僅需於SAP ERP系統上操作，就可自動處理往來銀行金流收付作業，更安全及有效率的進行資金轉移與支付等交易，亦可集中監控、預測資金流動，協助企業實現以SAP ERP一站式管理多家銀行金流作業等創新金融願景。
東捷資訊今年前3季稅後淨利0.58億元，每股盈餘2.12元，均優於去年同期，主要成長原因為產品組合調整，以及數位轉型建置案於第3季認列貢獻所致；展望未來，公司除在ERP搬遷上雲建置案持續穩健發展，並聚焦ESG服務、金融資安解決方案開拓營運商機，以智慧化服務持續助企業邁向數位轉型。
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