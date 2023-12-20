永豐金證券20日宣布電子下單手續費優惠活動延續至2024年底，協助投資人降低交易成本，手續費優惠包含：台股每筆交易最低費用1元、豐存股-台美雙市場存股最低銅板價優惠。永豐金證券表示，大戶投APP下單平台上線至今超過60萬次下載數，豐存股平台3年來累積服務26萬名用戶，要以普惠精神的交易成本、好用的數位智能服務平台，成為投資人一站購足的「高CP值」券商最佳選擇。
永豐金證券指出，全球投資市場變化萬千，台股大盤指數2022年經歷驚險跌幅22.4％，2023出現驚奇大逆轉，截至12／13止今年台股漲幅高達23.6％，在震盪時局，投資人如何持續穩健累積資產與滿足領息需求是一大課題，特別針對存股族與波段交易兩大客群，推出「高CP值」的數位解決方案。
針對穩定領息的存股族，永豐金證券全新升級「豐存股2.0」，以3大特色成為投資人最有利的好幫手，「選股工具」：首創成分股找 ETF，幫助投資人從喜愛的企業出發，輕鬆找到理想標的；「超低存股門檻」：100元就能存股，3年來豐存股台股累積扣款金額達400億元。此外，推出超優「手續費優惠」：一個銅板價就能帶領投資人輕鬆進入存股投資。
根據豐存股平台最新統計，熱門存股標的前四名皆為高股息ETF，分別是00878國泰永續高股息、00919群益台灣精選高息、0056元大高股息、00929復華台灣科技優息，顯示投資人以存股累積領息需求熱度持續增加。
永豐金證券指出，波段交易投資人有兩大投資需求：即時全球股市資訊以評估風險、掌握趨勢投資機會。大戶投APP以3大亮點服務解決投資人兩大痛點：個人化智能早報、自選監控雷達、智慧下單。智能早報串聯客戶持股庫存，推出包含全球總經趨勢與強弱勢族群的客製化投資早報，協助投資人進行盤前分析；自選監控雷達提供多達50組技術分析與除權息警示監控策略選項，投資人可根據自身需求勾選，盤中即時提醒自選股關鍵轉折點；「智慧單」自動下單功能，交易範圍橫跨台股、美股、期權三大市場共17大下單條件，30秒就可以完成設定，可執行最長一個月的智能監控並自動下單。
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