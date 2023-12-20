共享車戰火從本島燒向離島，和泰集團旗下 iRent共享車平台營運版圖再擴大，為了促進離島租車的便利性及國旅發展，繼2020年8月開進澎湖，即日起宣布攜手金門在地知名業者冠城租車租賃夥伴，提供24小時汽車同站租還服務，用戶從機場只要步行約5分鐘就能自助租還車，目前iRent共享車平台全台營運據點已超過2,000個。

看準離島旅遊熱潮，iRent將服務範圍再延伸至金門，成為進駐離島的第二站，另外，iRent秉持提升即時、便捷的租車體驗，將據點設立於金門機場的第二停車場，會員可在出發日60天前透過APP完成預約，一下飛機便可輕鬆取車，開iRent暢遊金門。此外，每到春節期間，金門總會湧入大量旅客、返鄉人潮，iRent推出春節早鳥優惠活動，預定2024年春節專案期間(2／7~2／14)租車連續承租3天以上，即贈送汽車平日60分鐘折抵券。

金門擁有豐富的人文史蹟、戰爭遺址與優美的自然環境，每到連假、寒暑假和春節期間總是吸引大量的人潮前往，iRent不受營業時間的限制，全天候皆可租還，只要開啟APP一鍵就能完成預約、取車，大幅增加了旅客出遊或當地人返鄉的便利性。未來iRent將持續因應不同需求的民眾、結合重要交通樞紐並聯手深耕當地的短租業者，以擴及全台各縣市與外島為終極目標，共創綠色移動生態圈。