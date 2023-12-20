00919（群益台灣精選高息）進行換股，刪除陽明、萬海等8檔外，首度納入金控股包含中信金及兆豐金，百萬YouTuber柴鼠兄弟指出，這次調整完後，電子比例會降至7成左右，傳產類股則會分散到航運、鋼鐵、電機、化工、生活百貨等，涵蓋產業會更多元。
根據群益投信官網，00919「可分配投資收益」還有1.72元，意味明年3、6、9月都配0.55元不成問題；此外，在00919成分股中，明（21）將有新普除息，新普每股配10元現金股息；元月則有聯發科及新增成分股中美晶將除息，分別將於明年1/4配發24.6元及於1/25配發3.5元現金股息，意謂「可分配收益」還會增加。此外，00919的資本利得已經推高至5.48元。
本次00919新納入的8檔為：中信金、兆豐金、中美晶、神基、東元、台肥、長榮鋼、寶雅。
刪除的8檔為：陽明、萬海、廣達、佳世達、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY。
柴鼠兄弟表示，00919首度納入金控股，而在貨櫃三雄中刪除陽明和萬海，只留下今年前3季大賺15.14元的長榮，假設明年保守估計拿10元配息，以目前的價位現金殖利率也有7%以上。
由於00919的指數是採用二階段審核布局每年的除息旺季，柴鼠兄弟表示，12月的第一階段是依照前3季EPS，先換上8檔明年最有高配潛力的種子選手，然後於明年5月正式上場PK，會依據實際的股利政策汰弱留強，調整好最佳隊形參加6-8月的除息旺季。
00919基金經理人謝明志表示，時序進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，推估指數可維持多頭格局，建議投資人擇機分批佈局。整體而言，台股產業庫存逐漸恢復健康，加上總統大選行情可期，對台股後市仍持正面看法。
免責聲明：本文獲得「柴鼠兄弟」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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