【時報-台北電】大盤午後繼續下行，創業板指、深成指午後跌約1%，續創年內新低。午後滬指跌0.7%，深成指跌1.05%，創指跌0.96%。PEEK材料、農機、混合實境（MR）板塊漲幅居前，飯店、教育、證券板塊跌幅居前。

供熱、瓦斯股異動走強，杭州熱電漲停，5日內錄得3個漲停。

傳媒板塊持續下滑，讀者傳媒、奧飛娛樂、人民網接近跌停。

券商股下挫，方正證券午後跌停。

整體來看，個股跌多漲少，兩市超過3500檔下跌。(編輯：邱致馨)

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