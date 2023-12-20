高雄市財政局20日宣布，已申請獲得櫃買中心許可發行政府綠色債券，總額20億元，創下全國政府單位發行綠色債券的首例。櫃買中心總經理李愛玲表示，櫃買中心對不論是政府單位、金融或民間機構發行永續發展債券，均樂觀其成，當然也希望政府單位能夠扮演領頭羊角色，期許繼高雄市政府後，能帶動其他更多縣市政府一起投入，對環境永續發揮影響力。
櫃買中心近年來推動永續發展債券市場不遺餘力，今年發行金額創下歷史新高，除包括台積電、鴻海在內等大型科技公司紛紛投入外，如今政府單位也「以身作則」，高雄市率先取得綠色債券發行資格，為政府單位發行永續債券邁出關鍵一步。李愛玲指出，雖「萬事起頭難」，但只要有了第一檔的誕生，在帶頭的效應顯現下，期待後續能有更多縣市響應。
為促進我國永續金融的發展，櫃買中心自2017年起積極推動永續發展債券市場，近年來也取得不俗成績。據統計，今年來截至19日流通在外發行檔數為163檔，發行餘額4,808.77億元，且今年以來已累計發行45檔，發行金額1,450.39億元，已超越去年全年發行的1,122億元，創下歷年新高紀錄。
而隨永續意識持續抬頭，櫃買中心董事長陳永誠先前也透露，明年永續發展債券發行金額將再較今年成長，幅度可望達到3成左右；此外，為協助國內高碳排產業永續轉型，櫃買中心也將效法日本，規劃最快明年發行轉型債券。
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