憧憬美國聯準會降息，道指及那指連升第九個交易日，道指再創新高，港股累計兩日跌287點後，20日早盤一度反彈逾200點，受制20天線（現處16,756點）。

恒指開高142點報16,647點，之後升幅擴大，一度升236點，高見16,741點，但20天線（16,757點）阻力大，升幅曾縮至118點，低見16,623點，之後升幅再度擴大，在16,700震盪。最終恒指早盤升167點或1％，報16,672點。

國指收報5,638點，升45點或0.8％；科指升1.1％，收3,749點。大盤早盤成交442.57億港幣。

藍籌股整體走強。港交所微升0.4％；友邦走高1.8％；平保升0.6％；滙控走高1.2％；變相發盈警昨日急跌11.7％的碧桂園服務，中午飆5.7％，為表現最好藍籌；建行無升跌。

焦點類股部分，賭業股憧憬聖誕臨近帶旺澳門旅遊業，表現突出。金沙揚4.9％；銀娛走高1.7％；美高梅中國漲2.3％；永利澳門炒高6.1％；新濠揚4.8％；澳博升3.5％。

科網股方面，阿里巴巴宣布，阿里巴巴集團CEO、淘天集團董事長吳泳銘將兼任淘天集團CEO，阿里早盤揚3.4％；百度升2.3％；京東揚3.7％；騰訊升1.5％；嗶哩嗶哩升1.7％；快手升0.4％；但東方甄選跌5.5％。

此外，聯想集團宣布推出系列服務器新產品，早盤升1.8％。香港航天科技改名洲際航天科技，飆6.7％。

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