金管會近期發現，在社群媒體前有不少境外保單的招攬資訊，金管會今（20日）揭露購買境外保單可能誤觸的四大地雷區，包含求助無門、不易理解保單內容、不受保險法規範、無法做為所得稅列舉扣除額等，提醒民眾不要隨便購買境外保單。

金管會表示，在社群媒體上屢見有不肖業者，以社群媒體、電子郵件等方式，向民眾推銷或招攬未經主管機關核准的境外保單，基於保障消費者權益及維護保險市場秩序，再次提醒消費者，應選擇經金管會許可設立的保險公司，並透過合法管道購買保單。

金管會指出，由於簽發境外保險商品的公司，是未經金管會許可設立在國內經營保險業務的外國保險公司，發行的「境外保單」或「地下保單」都沒有經審查通過，消費者如果購買境外保單，可能會面臨四大問題。

一是遇有保險爭議恐求助無門，需自行接洽外國保險公司，且可能會無法獲得妥善處理。二是境外保單多以英文書寫或中文譯本，不易理解保單契約內容；三是境外保單之的保險公司，不受我國保險法規範，無法獲得我國保險安定基金之相關保障；四是境外保單不為我國法律所承認，消費者所支付的保險費，無法做為所得稅列舉扣除額，而境外保單之死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產之規定。

金管會強調，依保險法第167條之1規定，為非保險法的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，可處3年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上2,000萬元以下罰金。呼籲大眾切勿以身試法，消費者若有發現不肖人士招攬境外保單之具體事證，可檢證向司法單位告發或向金管會檢舉。