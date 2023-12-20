台灣國際碳權交易平台即將於22日上線，碳交所今日宣布，國際碳權交易的買方以本國法人為限，賣方得為外國或本國法人。交易時間為平日上午九時至下午三時三十分，假日與臺灣的銀行業通行假日相同。交易單位為一噸二氧化碳當量，交易貨幣為美金。

賣方於碳交所上架之碳權應符合一定之上架標準，如碳權之核發機構應經碳交所認可、碳權之年份（vintage）應為5年內、碳權專案應符合三項以上聯合國永續發展目標（SDGs）等。

另外，為避免炒作和投機行為，落實碳交所協助企業減碳之初衷，買方購買碳權後僅能持有、註銷或移轉至買方國際碳權核發機構之帳戶，不得再於碳交所平台轉售。

此外，因首批上架的之碳權商品，屬於國際自願性碳權性質，非強制性碳定價下之產品，故依規定不可抵減歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。

另在我國碳費抵減部分，因氣候變遷因應法相關子法尚在研擬階段，故現階段國際自願性碳權主要係供廠商進行產品碳中和、符合國際供應鏈及ESG要求等，也尚無法用於抵減我國碳費。

臺灣碳權交易所表示，該公司為臺灣唯一依據氣候變遷因應法規定，由環境部委託金管會指定辦理該法所定額度交易事宜之官方指定機構，藉由建置交易平台及導入市場機制，可確保我國的碳權交易「公平且透明」。