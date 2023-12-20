高雄市政府配合財政部、金融監督管理委員會、以及證券櫃檯買賣中心政策，申請獲得該櫃買中心許可發行政府綠色債券，創下全國政府單位發行綠色債券的首例，高雄此次獲准發行政府綠色債券總額新臺幣20億元，將原本捷運紅橘線計畫既有借款，利用綠色債券利率固定、較低的特性，取代既有高利率銀行借款。
高雄財政局長陳勇勝20日表示，此次獲准發行總額新臺幣20億元資格，將原本捷運紅橘線計畫既有借款，利用綠色債券利率固定、較低的特性，在不增加債務前提下，以較低成本資金，取代既有高利率銀行借款，讓資源不僅落實在低碳建設外，又可減輕利息負擔，將其轉為加速推動環境永續之用，更是地方政府重要節流手段。
陳勇勝指出，陳其邁市長上任後，把握國內、外低利率環境，運用低利率公債的發行，取代既有銀行較高利率的借款，大幅降低每年利息負擔，以112年度為例，高雄節省利息支出達新臺幣7.22億元，此次透過政府綠債，將可節省更多利息支出，以利財政更健全。
陳勇勝強調，高雄市在陳其邁市長帶領下，財政逐步強健，如111及110年連續2年達成「0舉借」，陳市長上任至111年底止，共減債106億元，突破「減債百億」目標。
他說，未來配合高雄市「淨零城市發展自治條例」，以健全財政及環境永續為目標，落實各項淨零政策，同時透過開源節流措施並積極辦理促參招商，增加自有財源，以強化本市社會福利及公共建設，朝2050淨零方向邁進。
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