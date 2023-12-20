鴻海集團19日晚間發公告，中國子公司富士康新事業發展集團注資人民幣5億元，成立河南富士康新能源汽車產業發展公司，持股比例為100％。

芯智訊20日報導，根據公告顯示，鴻海集團子公司鴻富錦精密電子（鄭州）投資人民幣（下同）12億元，增資富士康新事業發展集團，然後富士康新事業發展集團轉投資5億元，成立河南富士康新能源汽車產業發展公司。

鴻海表示，此次主要目的為長期投資，以自有資金為主。

此前資料顯示，鴻海集團旗下富士康新事業總部於4月25日在中國河南鄭州揭牌，鴻海董事長劉揚偉親自出席參與揭牌儀式。隨後，富士康新事業發展集團在今年6月中旬成立，註冊資本10億元，鎖定人工智慧（AI）軟體、電動車換電設施、儲能技術、智慧型機器人等關鍵業務。該公司由鄭州富士康關聯公司鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司100％控股。

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