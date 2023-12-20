紅海危機救了海運歐洲線，隨著現貨市場傳出滿艙效應，航商開始有底氣現貨價、長約價一起喊漲。貨代業者透露，多家航商明年1月1日起計畫現貨價翻倍漲，歐洲線每40呎櫃運價將逾4,000美元，但仍需取決於葉門民兵武裝部隊是否持續攻擊貨櫃輪，亞歐船隊是否彎靠好望角。
歐洲線之前因為現貨市場運價低迷，連帶影響多家航商明年長約價遲遲簽不下來，或簽約比例嚴重下修。如今，紅海危機造成船舶大規模繞行好望角，拉長航程、艙位緊張，上周市場傳出，全球排名四哥、大陸的中遠海運（COSCO）已放話，如果沒有簽下來的都要漲價。
據了解，之前許多歐洲線船舶跌破成本線，傳出營運虧損，12月起連兩次調漲後，15日起歐洲線每40呎櫃運價已回升至1,900～2,000美元，明年1月1日起，市場原傳出歐洲線要漲至3,000美元，隨紅海危機爆發，部分航商打算喊漲至逾4,000美元。影響所及，近日大陸市場也傳出長約價計畫跟漲逾5成。
但業界坦言，不論現貨價還是長約價的最後漲幅，仍需取決於葉門民兵武裝部隊是否持續攻擊貨櫃輪，亞歐船隊是否彎靠好望角。
海運界都緊盯，美國為首的10國聯盟維護紅海通航安全的成效，有具體行動後，航商才會決定是否恢復通行紅海。
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