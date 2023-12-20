由貝萊德旗下基礎設施業務100％ 投資之永鑫能源成功籌集了新台幣42億元（約1.34億美元）的綠色專案融資，用於興建六項漁電共生型太陽光電案場，裝置容量共計 78MW。
永鑫能源於2022年10月已完成新台幣39億元（約1.25億美元）的太陽光電再融資專案。該專案中亦設有彈性增貸額度，可將貸款總額度提高至新台幣100億元（約3.2億美元）以納入新建資產。本次融資是基於該架構基礎，納入上述六座新案場。
此融資是台灣市場首見以國際銀行為主力（法國巴黎銀行、法國東方匯理銀行、渣打銀行）之大型漁電共生型太陽能案場融資，目前第一筆融資已到位，此額度將用以支應預計於2024年併網的12.5MW高雄漁電共生案件。
曾於2022年10月參與82 MW資產組合貸款的五間銀行皆參與了此次的專案融資，由永豐銀行擔任統籌管理銀行、擔保品管理行、帳戶管理行、法國巴黎銀行擔任避險協調人、法國東方匯理銀行擔任綠色貸款協調人、渣打銀行及玉山銀行。
永鑫能源董事長李豪表示，期待在永續金融的推動下，整合財務資源，引領更多企業邁向淨零轉型，實現永續發展的共同目標。永鑫能源執行長陳必揚表示，永鑫能源光電案場的品質備受多方肯定，也是促使獲得綠色融資的主要原因，我們不僅僅替投資者創造長期價值，也會持續提供全方面的再生能源解決方案。
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