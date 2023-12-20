景順香港及中國首席投資總監馬磊表示，受大陸國內經濟復甦跡象和更多政策支持的支撐，MSCI中國指數2024年有望上漲10％以上。

馬磊自4月出任首席投資總監以來首次接受媒體採訪時表示，「我預計會看到兩位數成長。如果是10％左右，應該會給市場帶來信心」，經濟復甦帶來的盈利趨勢改善將是推動力，但估值重估並非易事。

MSCI中國指數今年已跌超14％，落後於全球同行，表現黯淡的又一年讓許多華爾街銀行對2024年轉為悲觀。中國持續的房地產危機、疲軟的居民需求以及通縮風險繼續令股市承壓，儘管該指數的估值已低於五年均值。

在馬磊看來，雖然許多投資者仍在尋找賣出理由，但負面情緒應該已處於「後期」階段。到明年第二季，投資者對中國復甦的信心應該會增強。

他認為近期的經濟數據顯現出一定上行趨勢。他指出11月出口年增幅略有成長，這是4月以來首次，而財新製造業採購經理指數也意外擴張。此外，市場還普遍預計今年中國經濟能實現5％左右的官方成長目標。

他說，這些是被市場忽視的積極信號，如果月度數據繼續呈現成長態勢，「我認為未來兩季我們將看到一些有趣的變化。」

不過，對2024年中國經濟前景仍有很多擔憂。11月復甦勢頭有所減弱，分析師稱工業增加值和社會消費品零售總額均較以往正常時期走弱，使政府面臨推出支持性政策提振成長的壓力加大。

馬磊預計未來還會有更多類似京滬放鬆購房限制的措施推出，但仍重點關注那些在全球市場占有率擴大或與應對氣候變化相關的企業，例如電動汽車供應鏈中的企業。

馬磊表示，未來十年，「再全球化、綠色化和電氣化革命將大行其道」。他投資組合中約有一半是與這些趨勢相關的公司。「我們看好那些在海外有競爭力的公司，無論是通過出口還是在海外生產。」

馬磊於2023年加入景順，之前他曾在富達國際工作過15年，任基金經理。