美股四大指數前一天全數收高，市場持續預期聯準會（Fed）明年將提早降息，美債殖利率回落，房市數據也進一步支撐經濟軟著陸的希望，台指期早盤20日回神，向上測試五日線，上漲50點，暫報17,627點。

道瓊指數已經連漲9個交易日，且連續5日創下歷史收盤新高，標普500指數則逼近歷史收盤高點。美國新屋開工年增14.8％，大幅高於市場預期值-0.9％，顯示美國房產開發商對經濟前景展望趨於樂觀，數據公布後美指仍維持震盪走升格局，美元則持續走弱。

此外，Fed票委Barkin表示，通膨朝正確方向發展，是時候平衡聯準會的職責，市場認為可能指降息，在消費端某些領域看到疲軟跡象，預期通膨將進一步下降，屆時Fed可能做出回應，整體內容中性偏鴿，談話結束後美指續漲，美元延續弱勢。

統一期貨表示，外資周二日盤加碼2,039口空單，夜盤減碼2,488口空單，周三開盤前未平倉淨空單降至16,753 口；十大特定法人大幅加碼3,787口空單至8,994口。外資淨空單水位創今年新高，夜盤雖少量回補空單，壓低結算機率較高，十大特法逢低大額追空，恐不利指數後續表現。

觀察台灣期交所內的商品交易情況，富櫃200期貨上漲68點，報價9,200點；半導體30期貨報價4,966點，下跌11點；國外指數部分，東證期貨上漲8點，來到2,357.75點；美國道瓊期貨大漲253點，指數暫報37,906點；美國那斯達克100期貨上漲118點，報價17,048點；美國費城半導體期貨漲26.5點，來到4,180點。

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