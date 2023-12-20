受惠於襲捲全球的AI瘋牛行情，統一FANG＋ ETF（00757）今日開盤突破66元，今年累積漲幅正式超過100％，為台股第一檔單年漲幅達100％的原型股票ETF。全球資金簇擁00757成分股中的美股七巨頭，讓00757一路北上不回頭，面對00757迭創新高，對空手者來說，想下手卻又擔憂追高，可以利用ETF定期定額，逐步建立部位、分散風險，參與AI趨勢中科技巨頭的長期成長果實。
00757去年封關價為32.95元，元月初最低一度跌到32.45元，隨著跌深反彈、加上AI大爆發啟航，00757在6月突破去年高點後就一路「見高不是高」，即使第三季隨AI漲多修正，也都屹立於55元之上，呈現看回不回。美國升息到頂趨勢確立，00757在11月開始放膽高飛，今日以66.1元開出，今年累積漲幅超過100％。
翻開台股自2003年第一檔ETF掛牌以來的歷史，據CＭoney統計，2009年為金融海嘯隔年的強勢反彈年，當年僅有一檔電子ETF年漲幅99.35％。但之後沉寂十年，就算加計槓桿型正2 ETF，都不再有年漲幅超過九成的ETF。直到2020年，00757單年漲幅以92.54％封王收官，戰勝所有槓桿、期權商品型ETF。今年00757再度以累積漲幅翻倍解鎖怪物級紀錄，為台股首檔單年漲幅超過100％的原型股ETF，遠勝第二名僅約七成的績效。
統一投信表示，00757雖僅有十檔成分股，但檔檔都是破壞性創新成長型高科技龍頭股，引領美股狂飆的「絕地七騎士」全是00757囊中物，台灣投資人透過00757就能輕鬆參與全球資金盛宴。隨著美國降息趨勢確立，美科技股搶攻估值上調的多頭行情，2024年更將是AI大爆發年，在AI題材中占據絕對優勢的科技巨頭可望如虎添翼，獲得新長線成長動能。
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