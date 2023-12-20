環境部升格4個月後，終於找到國家環境研究院（以下簡稱國環院）正式院長！環境部近日已經正式發出派令，國環院院長將由現任環境保護司司長劉宗勇陞任，現任的國環院代理院長張順欽將平調大氣環境司司長，現任大氣司司長蔡孟裕將將平調環保司司長，這項人事案預計於22日正式交接。
據了解，環境部於12月初已經發出派令，敲定國環院院長人選。劉宗勇為國立中興大學環境工程學系畢業、英國倫敦大學帝國學院環境工程學系碩士，於76年公務人員高等考試環境工程科及格後進入公務體系。過去在環保署是由行政院環境保護署綜合計畫處、環境檢驗所科長出身，在行政院環境保護署綜合計畫處一路向上，相當熟悉環境影響評估、環境檢測等領域，環境部升格後擔任環保司司長。
卸下代理院長身份、平調大氣司司長的張順欽為國立交通大學土木工程研究所碩士、國立中央大學環境工程研究所博士，於79年公務人員高等考試一級考試環境工程科及格後擔任公務員，進入行政院環境保護署環境監測及資訊處，後來一路在行政院環境保護署環境檢驗所深耕擔任至所長，在環境部升格後擔任國家環境研究院代理院長。
大氣環境司司長蔡孟裕也將平調環保司。蔡孟裕為國立臺灣大學化學工程學系碩士、國立中山大學環境工程研究所博士，83年公務人員高等考試二級考試化學工程類科及格進入公務體系，過去在高雄市政府環保局服務，2019年時赴環保署擔任空保處處長，隨環境部升格、今年8月擔任大氣環境司司長。
國家環境研究院為環境部新單位，過去行政院環境保護署「環境檢驗所」及「環境保護人員訓練所」兩單位在環保署升格環境部後，整併組織改設「國家環境研究院」，國環院除支持環境部及其他所屬機關相關環保政策，負責環境檢測業務、環保專業人員訓育與環境教育及認證業務外，更因應「氣候變遷」、「資源循環」等新興環境議題，辦理「氣候變遷」及「環境治理」相關科研，持續執行「污染防治」、「環境風險」等環境技術之研究開發、淨零排放人才培育及整合國內環境研究資源，以建立環境研究合作網絡，成為「環境智庫」。
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