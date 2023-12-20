台股今日開高震盪，指數以17,608點開出，早盤最高來到17,644點，在周線上下徘徊。昨日抗跌的航運股熄火，改為AI PC題材的電子股拉動指數，電子股漲勢迅猛，仁寶數度攻佔漲停板。

明年被譽為AI PC元年，因此相關製造、組裝的電子廠受到關注。仁寶開盤後價量齊揚，10點30分時交易量已經達到22.3萬張，股價數度亮燈漲停。

除了AI PC外，法人看好仁寶明年打入歐洲車廠供應鏈，直接出貨給Tier 1以提高產品毛利率，車用產品貢獻營收將顯著成長。

AI PC 概念股中，華碩早盤站上453元，漲幅超過6％，股價創25年新高。宏碁則突破周線，最高達到44.2元，創12年新高。昨日熄火休息的英業達，今日股價再度回升，交易量擴大到9.1萬張，緯創成交量也有4.8萬張。

台積電董事長劉德音宣布明年退休，但因為公司治理上軌道，營收平穩，開盤股價上漲2元，最低小跌1元，股價穩定。

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