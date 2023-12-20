【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】經過一段不算短時間的紛紛擾擾，日本著名集團東芝終於在20日宣告下市，結束了長達74年在股市的交易時間。在19日最後一個交易日時，股價甚至還下跌0.1%，每股最後收在4,590日圓。

用2兆日圓，約140億美元的價格，把東芝整個買斷的另個日本財團JIP（日本產業夥伴），計畫日後將提升東芝的公司價值。老店即將要新開的東芝，除了JIP以外，新老闆還包括中部電力公司（CEPC），以及跨國整合性金融服務集團歐力士（ORIX）等20家左右的日本企業。

東芝藉由這次賣掉自己，也把跟以前較激進的維權外資之間，糾纏不斷的投資關係給切除乾淨。日後大股東基本上以全日系為主的東芝，日前曾預告，將與股東之一的羅姆半導體（ROHM）合作，生產電動車用以及其它產品使用的功率半導體。計畫在22日時，全新換血的東芝就要舉行股東臨時大會。

以外也會把業務重點放在基礎建設，以及量子科技等，部分高成長性領域的東芝，成立於1875年，現已發展成日本數一數二的大集團，業務範圍很廣從個人電腦到核子技術都有。但在2010年代中期發生一系列醜聞後，昔日各種風光已成過往雲煙。

2017年，東芝藉由發行新股約6,000億日圓，希望能減輕債台高築的財務負擔，沒想到國際上較激進的維權外資卻趁虛而入。之後，東芝與這些國外大股東的關係每況愈下，於是在今年3月願意接受JIP為首的財團收購要求。