高雄地政局20日進行今年最後一次的抵費地標售，8個物件總共湧入25封標單，開標結果8標全部脫標，揮出全壘打，位於高雄大學生活圈的1343.47坪「住四」土地，由國揚集團的神揚建設與藏美建設團隊標得，得標底價每坪68.55萬元，總價達9.21億元，溢價29.85％，仁武527.62住宅用地，是此次最夯標的，共有14個標封競標，最後由鑫龍騰開發以每28.81萬元，溢價31.83％擊退群雄。
富住通研展部主任許值瑋表示，高雄地政局此次有8標土地標售，共有25個標封參與競標，最激烈的是第四標的仁武區安樂四街旁的527.62住宅用地，共有14個標封競標。
開標結果由鑫龍騰開發（3188）以每28.81萬元，總價1.52億元，溢價31.83％擊退群雄。與第二名李姓人士的出價1.47億元，只差了410萬元左右。
鑫龍騰開發總經理黃勁嘉表示，鑫龍騰過去本就有在仁武推案的經驗，而此次的標的，基地旁是綠帶，後方是高鐵軌道，而且距離台積電高雄廠後門，只有3.75公里，而且基地方正，因此決定出手搶地。
他說，未來將規畫推出電梯透天產品，時間大約是1年半之後，每棟售價初步估計介於2千萬元到2500萬元之間，符合該區目前的市場行情。
至於第七標，也是此次土地標售面積最大的楠梓援中段1343.47坪「住四」土地，共有4個標封競標，最後由國揚集團的神揚建設與藏美建設團隊得，得標底價每坪68.55萬元，總價達9.21億元，溢價29.85％。
神揚建設總經理彭邵齡表示，該案將由神揚建設與藏美建設各持有50％，預定明年預售，推出1房和2房為主的產品，滿足剛性需求。
她說，該基地屬於景觀第一排，未來又有50公尺寬的道路，延伸通往高鐵左營站，加上未來的捷運紫線規畫，對於位處高雄大學生活圈的基地，交通將更便利。
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