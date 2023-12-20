證交所董事會19日通過愛爾達科技之創新板上市申請案，主辦證券承銷商為宏遠證券。愛爾達為數位雲端產業之新媒體公司，主要業務包括數位內容及媒體廣告託播二大類，其中數位內容業務包含數位影音頻道經營、數位串流服務提供及轉授權數位影音內容。

宏遠證券表示，愛爾達之營運策略係以體育賽事為領頭羊，透過創新轉播模式，同時打造臺灣第一運動轉播大平台，建立專業體育頻道之品牌形象。該公司長期以來攜手中華電信，自2008年至今已轉播四屆夏季奧運、四屆冬季奧運、四屆亞運、四屆世足賽，且歷次轉播不斷引進創新轉播技術，如2008北京奧運首次以HD高畫質轉播、2010世足賽及2012倫敦奧運首次以3D畫面轉播、2014世足賽首次多視角轉播、2018世足賽及冬季奧運首次轉播4K超高畫質、2020日本東京奧運首次適用VR轉播技術、2022卡達世足推出多視角AR擴增實境轉播及2023世界棒球經典賽全視角轉播等。

宏遠證券指出，愛爾達還分別於2012倫敦奧運、2014巴西世界盃足球賽及2018雅加達亞運開始取得臺灣無線電視、有線電視及網路電視之獨家播映權，並透過與平台合作，建立良好業務合作關係，提供觀眾穩定且高品質的精采賽事播映，創建有別於其他同業之競爭優勢及營運模式，轉播體育賽事多年，持續取得美國職業籃球聯賽（NBA）、美國職業棒球大聯盟（MLB）及中華職業棒球大聯盟（CPBL）等知名職業體育賽事之播映權，2022年度該公司轉播運動賽事高達16種主流運動、85項項目賽事，共計直播10,310小時體育賽事，擁有專業且多樣的體育賽事內容，成為臺灣體育賽事轉播之代名詞。

宏達證券認為，愛爾達2023年前三季營收7.08億元，較2022年同期成長55.88％，2023年前三季之每股盈餘4.28元，大幅高於2022年同期之0.98元。另該公司最近二年之營業毛利率由2021年度之15.56％增加至2022年度之19.36％，2023年前三季之毛利率為34.04％，成長幅度優於目前上市上櫃同業，顯示該公司獲利能力表現優異，預期隨2023年9~10月播映杭州亞運及2023年11~12月播映亞洲棒球錦標賽挹注下，將持續帶動該公司2023年第四季之獲利能力，全年營運績效成長值得期待。