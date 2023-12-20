證交所董事會19日通過愛爾達科技之創新板上市申請案，主辦證券承銷商為宏遠證券。愛爾達為數位雲端產業之新媒體公司，主要業務包括數位內容及媒體廣告託播二大類，其中數位內容業務包含數位影音頻道經營、數位串流服務提供及轉授權數位影音內容。
宏遠證券表示，愛爾達之營運策略係以體育賽事為領頭羊，透過創新轉播模式，同時打造臺灣第一運動轉播大平台，建立專業體育頻道之品牌形象。該公司長期以來攜手中華電信，自2008年至今已轉播四屆夏季奧運、四屆冬季奧運、四屆亞運、四屆世足賽，且歷次轉播不斷引進創新轉播技術，如2008北京奧運首次以HD高畫質轉播、2010世足賽及2012倫敦奧運首次以3D畫面轉播、2014世足賽首次多視角轉播、2018世足賽及冬季奧運首次轉播4K超高畫質、2020日本東京奧運首次適用VR轉播技術、2022卡達世足推出多視角AR擴增實境轉播及2023世界棒球經典賽全視角轉播等。
宏遠證券指出，愛爾達還分別於2012倫敦奧運、2014巴西世界盃足球賽及2018雅加達亞運開始取得臺灣無線電視、有線電視及網路電視之獨家播映權，並透過與平台合作，建立良好業務合作關係，提供觀眾穩定且高品質的精采賽事播映，創建有別於其他同業之競爭優勢及營運模式，轉播體育賽事多年，持續取得美國職業籃球聯賽（NBA）、美國職業棒球大聯盟（MLB）及中華職業棒球大聯盟（CPBL）等知名職業體育賽事之播映權，2022年度該公司轉播運動賽事高達16種主流運動、85項項目賽事，共計直播10,310小時體育賽事，擁有專業且多樣的體育賽事內容，成為臺灣體育賽事轉播之代名詞。
宏達證券認為，愛爾達2023年前三季營收7.08億元，較2022年同期成長55.88％，2023年前三季之每股盈餘4.28元，大幅高於2022年同期之0.98元。另該公司最近二年之營業毛利率由2021年度之15.56％增加至2022年度之19.36％，2023年前三季之毛利率為34.04％，成長幅度優於目前上市上櫃同業，顯示該公司獲利能力表現優異，預期隨2023年9~10月播映杭州亞運及2023年11~12月播映亞洲棒球錦標賽挹注下，將持續帶動該公司2023年第四季之獲利能力，全年營運績效成長值得期待。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：