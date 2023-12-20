中國和尼加拉瓜恢復外交關係2周年，中國國家主席習近平與尼加拉瓜總統奧爾特加通電話。雙方高度評價復交2年來中尼關係快速發展勢頭，並就共同關心的地區和國際問題深入交換看法。
兩國元首充分肯定復交2年來中尼在政治互信、各領域務實團結合作及多邊協作等方面取得的積極進展，認為新形勢下雙邊關係的戰略性不斷提升，一致決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。雙方認為，此舉符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於促進兩國共同發展和繁榮。
中方表示，將繼續為尼加拉瓜經濟社會發展提供力所能及的支持和幫助；支持有實力的企業赴尼開展投資合作，參與尼方基礎設施建設，願積極研究尼方提出的相關投融資項目。尼方願進一步改善並持續優化營商環境，為中國企業在尼投資經營提供政策支持和便利。
雙方高度評價兩國簽署中尼自由貿易協定，將推動協定盡快生效。雙方將充分利用中尼經貿混委會等機制和中尼自由貿易協定等平台，擴大兩國貿易規模，提升雙邊貿易水平。中方歡迎更多尼國特色產品進入中國市場。尼方願積極利用中國國際進口博覽會等平台擴大對中出口。
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