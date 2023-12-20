景氣谷底回升，民眾對於今年的年終獎金也有所期待。國泰金今（20日）公布12月國民經濟信心調查結果，又被稱為「庶民指標」，12月特別針對民眾對年終獎金的預期進行調查，結果顯示有59.3％民眾預期年終獎金1~3個月，比與2022年的調查樂觀。

據國泰金最新調查，有59.3％民眾預期今年的年終獎金可望有1~3個月，較2022年的調查增加4.2％，另有8.3％的民眾覺得年終獎金會領到超過3個月，較2022年的調查也上升1.4個百分點，僅有32.4％的民眾認為年終獎金將低於1個月，比2022年的調查減少5.6個百分點。國泰金指出，整體而言，認為民眾今年對於年終獎金可領到的月份數預期，較2022年樂觀。

在對於2024年薪資調幅的預期部分，調查顯示，有45.9％的民眾預期薪資會調漲，較2022年調查增加13.2個百分點，其中9.2％民眾認為加薪幅度超過3％，有47.6％民眾預期2024年每月經常性薪資維持不變，較2022年減少10.9個百分點。顯示民眾對2024年每月經常性薪資的調漲預期，相較2022年時的調查，呈現較樂觀的預期。