今天台北市政府地政局公布民國113年公告土地現值，全市平均上漲0.29％，其中「台北101」大樓蟬聯11年的「地王」寶座，每坪平均達661.5萬元；國泰置地廣場首次登上地后、每坪約634.7萬元；排名第三是新光摩天大樓、每坪約629.4萬元。
今天地政局公布明年公告土地現值及公告地價，經地價評議委員會評定完成，其中每年公告作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較112年上漲 0.29％；每2年公告1 次作為課徵地價稅基礎的公告地價，則較111年上漲 4.02％。
其中「台北101」大樓以公告土地現值每平方公尺2,001,000元，換算每坪約661.5萬元，第 11度蟬連全市地王。
根據地政局統計，113 年地價作業調查期間（111 年 9 月 2 日至 112 年 9 月 1 日）全市不動產買賣登記案量 25,186 件，較前一年同期 29,672 件減少 4,486 件，減幅 15.12％，主要受經濟景氣成長趨緩及利率調升影響，交易量創近 6 年新低。
不動產交易價格部分，調查期間臺北市住宅價格指數上漲 1.05％，實價登錄交易價格平均漲幅約 2.15％。
整體而言，不動產市場呈現「量縮價穩」格局。
113 年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近 1 年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為 0.29％。全市4,869 個地價區段，評議結果 2,863 個地價區段（58.8％）上漲，1,102 個地價區段（22.6％）持平，904 個地價區段（18.6％）下跌。
各行政區評議結果，僅士林區下跌，其他 11 行政區均上漲。
漲幅最大的信義區，核心商圈吸引許多企業總部、百貨零售業進駐，在商辦市場交易熱絡的帶動下，平均調幅 1.02％。
居次的中正區，具交通樞紐地位，在南門市場、中正橋改建等公共建設陸續完工帶動下，平均調幅 0.53％。
唯一下跌的士林區，近 1 期住宅價格指數年變動率下跌 0.87％，加以使用受限之保護區土地比例較高，平均調幅-0.57％。
地政局局長陳信良表示，臺北市公告土地現值自 108 年起連續 6 年上漲，113 年漲幅已有趨緩，依最近一期內政部住宅價格指數，臺北市年增率 1.37％，地價指數年增率 0.48％，在六都中最為平穩。
在公告地價部分，平均調幅 4.02％。
全市 4,869 個地價區段，有 4,625 個地價區段（約 95％）上漲，185 個地價區段（約 3.8％）持平，59 個地價區段（約 1.2％）下跌。
陳信良表示，近 2 年經濟成長率及國民所得年增率雖略有下滑，但房價仍呈現上漲（110 年 9 月至 112 年 8 月臺北市住宅價格指數上漲 7.08％），地價評議委員會委員認為公告地價調整除反應近 2 年地價動態外，亦應審慎考量民眾地價稅負擔。經稅捐稽徵處預估，公告地價調整後，113 年地價稅負擔，占總戶數56％的自用住宅戶，平均每戶約增加 214 元。各行政區公告地價評議結果，全市 12 行政區均上漲（詳表2）。累計近 2 年一般正常交易價格變動幅度，以信義區、南港區漲幅相對較大，平均調幅分別為 4.98％及 4.93％；士林區漲幅最小，平均調幅為 2.52％
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