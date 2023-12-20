【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17635.20點，漲58.65點；總計658家漲、267家跌、122家持平；委買20455483張、委賣11177176張；總成交值3358.15億元。

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