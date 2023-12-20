為維護消費者權益，行政院消費者保護處針對全台7個直轄市、縣（市）共17家資訊休閒業營業場所（網咖）進行聯合查核，其中「商業管理」及「消防安全管理」查核事項全數合格；「觀光管理」部分，所有網咖業者均未有經營旅宿業行為；至「建築物公共安全」查核事項部分，有1家不合格；「餐飲衛生安全」查核事項部分，不合格共計12家。

網咖近期因營業型態轉變，提供包廂休息及餐飲服務者漸多，且有許多青少年進出網咖，實有完整瞭解國內網咖管理情況、公共安全及食品安全必要，故行政院消保處於8月至9月間會同台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個地方政府消保官及相關主管機關，就網咖「商業管理」、「觀光管理」、「消防安全管理」、「建築物公共安全」、「餐飲衛生安全」等進行查核。

消保處進一步說明，商業管理及消防安全查核結果全數合格；觀光管理部分則所有網咖業者均未有經營旅宿業行為；建築物公共安全查核結果計1家不合格（桃園市），違規態樣為逃生門未裝設門弓器，業經主管機關複查改善完成。

餐飲衛生安全則共計12家不合格，其中11家為食品良好衛生規範準則（GHP）初查不合格，包含無餐飲從業人員體檢報告、食材未有防塵或防蟲措施、冰箱食材未區隔放置及溫度不足或未有溫度記錄表、食材未離地放置、無病媒防治紀錄等；2家為食品標示查核不合格（皆為新北市），包含未標示牛肉和豬肉原料產地、未標示雞塊使用重組肉等，主管機關已依食品安全衛生管理法規定分別裁罰新台幣3萬元整。

針對本次查核所發現缺失，行政院消費者保護會第84次會議決議，請衛生福利部加強網咖業者餐飲衛生安全查核，提升業者自主管理能力，並將網咖餐飲服務納入聯合稽查項目，後續稽查如發現違規事項，仍應儘速依法處理；同時請內政部加強督導地方政府都計、建管、消防等單位落實管理查核，有效提升網咖公共安全。

#網咖 #不合格 #衛生安全 #消保處 #聯合查核