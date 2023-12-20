憑單、股利憑單、信託財產各類所得憑單及,規定,公共設施保留地,遺產總額申報書申報期間為113年1月1日起至113年1月31日，扣繳義務人、營利事業及信託行為受託人應於申報期限（113年1月31日）前，向稽徵機關辦理申報。

納稅義務人有薪資、利息、租金及佣金等各類所得者，扣繳義務人於給付時，應依規定扣繳率扣取稅款，並於每月10日前將上一個月內所扣稅款向國庫繳清。

另應於每年申報期限前將上一年內扣繳稅額，開具扣繳憑單，彙報主管稽徵機關，如因未達起扣點而免扣繳稅款，亦應於每年申報期限前，依規定格式，向主管稽徵機關列單申報。

營利事業則應於每年申報期限前，將上一年內分配予股東、社員或出資者之87年度或以後年度之股利或盈餘，依規定格式填具股利憑單及全年股利分配彙總資料，彙報主管稽徵機關。

信託行為受託人應於每年申報期限前，填具上一年度信託財產目錄、收支計算表、計算受益人所得額及扣繳稅額資料等相關文件，向稽徵機關辦理申報。

其中，信託受託人於信託成立後，應向戶籍所在地或營利事業登記地國稅局申請編配扣繳單位統一編號，並於每年1月底前，向所轄稽徵機關申報上一年度各信託之財產目錄、收支計算表、受益人各類所得明細表及相關憑單。

中區國稅局提醒，信託財產不論是否發生所得，信託受託人每年1月底前都應填具上一年度信託財產目錄、收支計算表及相關文件辦理申報。

若有逾期未申報者，請儘速向所轄稽徵機關辦理補報，如符合在稽徵機關未調查或未經他人檢舉前，已自動補報者，可減半處罰，又如當年度所得額在新台幣6萬元以下者，可以免罰。