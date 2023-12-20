美國聯準會暗示明（2024）年要降息三次，屆時國際資金前進新興市場意願將大幅更高，更有利外資加碼台股，配合以投信為主力的內資，土洋法人看好台股明年上2萬點。

群益投信表示，在台股產業庫存逐漸恢復健康，以及總統大選行情可期下，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

台股有高股息殖利率保護，其中高息ETF更是資金追捧焦點，包括0050、0056、00878、006208、00713、00919等，都有螞蟻搬象之勢的散戶大軍力挺。

至於ETF的最佳買點，理財專家表示，若考慮長期持有，任何時機都是買點，手上有錢就加碼，不必在意進場時機，放長線能釣大魚。

若想不定期不定額加碼，可注意5大時間點，除了ETF除息前後，還包括大盤空轉多時、外資大買台股時、大盤小漲不跌時、類股輪動快速時。

00919周一（18日）除息後價格下降0.55元，跌幅約2.4％，由於是季配息，一年有四次便宜2.4％的買進時機，就是中長期存股族趁機加碼撿便宜的買點。

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