根據美國政府今天發出的通知，已將13家在中國的企業列入美國出口管制的「未經核實清單」，說美國官員無法實地檢查這13家企業。
路透社報導，當美國負責出口管制的官員無法完成現場查驗，以確認這些企業是否可以被信任來取得美國原產技術和其他商品時，相關公司就會被列入「未經核實清單」。
美國官員對中國企業進行的現場查驗，須獲中國商務部的批准。
美國出口商在向清單上的企業出口產品之前，也必須盡職進行額外調查，且可能須申請更多許可證照。
今天被列入「未經核實清單」的包括江蘇PNC Systems、北京盛博協通科技、廣州信威交通和廈門的貝萊勝（Plexus）等13家公司。
未經核實清單是美國用來阻止敏感商品和技術落入不當對象之手的其中一項工具。
美國也已全面限制向中國運交先進半導體和晶圓製造設備，以阻止美國技術被用於中國軍事現代化。兩國科技之戰已加劇雙方緊張局勢。
美國今天公布這項通知後，中國駐美大使館發言人劉鵬宇聲明表示，「美國一直在泛化國家安全概念，對特定的中國公司採取歧視性和不公平的做法，並將經貿問題政治化和武器化，將中國企業列入『未經核實清單』是又一個例證。」
根據拜登政府政策，如果外國政府阻止美國官員對未經核實清單上的企業進行實地查驗，華府將在60天後將其列入限制性更強的「實體清單」。若成功進行查驗後，會將這些公司從「未經核實清單」除名。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121220
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