美國科羅拉多州最高法院今天裁定,前總統川普涉及他的支持者2021年1月21日攻擊國會事件,因此不得出現在明年科州總統初選選票上。川普陣營批這項裁決不民主,將提出上訴。

路透社報導,科羅拉多州最高法院以4比3作出這項裁決,讓川普成為美國史上首位被視為不具角逐白宮大位資格的總統參選人,援引的依據是罕見引用的美國憲法第14修正案第3款,這項條款禁止曾涉及「作亂或反叛」的官員擔任公職。

科羅拉多州最高法院作出的結論是,由於川普涉及煽動針對美國政府的暴力行動,美國憲法禁止這位在2024年共和黨總統提名戰中民調領先的參選人出現在選票上。

過半數的法官寫道:「我們並不是輕易達成這些結論。我們意識到目前橫亙在我們眼前的問題規模與重要性。我們同樣也意識到我們有實施法律的莊嚴職責,不帶著恐懼或偏袒,在不受公眾反應左右下,作出法律授權我們的裁定。」

「我們也認知到我們踏入未知的領域,且此案帶來數個第一印象問題。」

科羅拉多州最高法院表示,這項裁決在2024年1月4日前將暫緩執行,以便允許上訴。

川普競選團隊稱這項法院裁決「有缺失」、「不民主」,並說將提出上訴。

川普競選團隊發言人史帝芬.張(Steven Cheung)說:「科羅拉多州最高法院今晚作出完全有缺陷的裁決,我們將迅速向美國聯邦最高法院提出上訴,並同時請求暫緩執行這項極不民主的裁定。」

法新社報導,史帝芬.張表示,這個「全是民主黨指派的」合議庭,正在執行「索羅斯(George Soros)資助的左翼團體陰謀,以代表狡猾的拜登干預選舉」。

他說:「川普在民調領先的優勢持續擴大,讓民主黨領袖陷入偏執狀態。他們已對拜登失敗的執政失去信心,現在又竭盡所能阻止美國選民在明年11月將他們下架。」

其中一名提出異議的法官薩穆爾(Carlos Samour)在冗長的意見書中提到,訴訟並不是決定川普參選資格的公平機制,因為這剝奪了他採取正當程序的權利,並指出沒有陪審團判定他犯下叛亂罪。

薩穆爾寫道:「即使我們確信一名參選人過去做出可怕的行為,我敢說涉及叛亂,還是必須經過正當程序,我們才能宣布那個人不具擔任公職的資格。」

這項裁定僅適用於科州明年3月5日的共和黨初選,但這項結論也可能影響川普在明年11月5日大選的地位。美國無黨派選舉預測專家認為科州是民主黨囊中之物,無論川普落入哪種命運,總統拜登都可能拿下科州。

此案是在華府公民道德責任組織(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)協助下由一群科羅拉多州選民提出,他們認為川普煽動支持者攻擊國會山莊,在2020年選後試圖阻撓總統權力移交給拜登,因此不具有參選總統的資格。

華府公民道德責任組織主席布克賓德(Noah Bookbinder)在聲明中說,科羅拉多州最高法院的裁定「不僅具有歷史性、還具有正當性,而且是保護我國民主未來的必要之舉」。

川普競選團隊譴責依據美國憲法第14修正案提出的挑戰,認為這是試圖不讓數以百萬計的選民投給他們。

這項裁定對倡議團體與反川普選民而言是一項勝利,他們根據內戰後頒布的美國憲法第14修正案第3款,對川普競選資格提出數項類似法律挑戰。其他數州的法院駁回了尋求將川普踢出初選選票的數起訴訟。

這項裁定推翻了一名下級法院法官的裁決。這名法官裁定,川普煽動支持者發起暴力行為涉及叛亂,但川普當時身為總統,「不是美國官員」,因此無法根據第14修正案被撤銷資格。

川普的律師主張,國會山莊暴動案沒有嚴重到足以構成叛亂,且川普當天在華府對支持者發表的言論,受到他的言論自由權保護。這名律師辯稱,法院沒有權力命令將川普從選票上移除。

倡議者希望利用此案推動更廣泛的撤銷資格行動,且訴訟可能打到美國聯邦最高法院。聯邦最高法院保守派以6比3占多數,其中包括川普任命的3名大法官。(譯者:張曉雯/核稿:盧映孜)1121220