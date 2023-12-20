日本豐田汽車子公司大發工業（Daihatsu Motor）幾乎旗下所有車款和引擎因未實施必要的汽車衝撞測試，使用造假的資料取得國家認證。日本媒體報導，大發汽車今天決定暫停販售海內外所有車款。
大發下午1時（台灣時間中午12時）許宣布，因衝撞測試資料造假問題，不僅先前的6款汽車，幾乎所有車輛，總計64車款及3種引擎有衝撞測試資料造假問題。
日本放送協會（NHK）報導，大發的汽車未經必要的衝撞安全測試程序，使用造假的資料取得國家認證，經第三者委員會調查後發現新的資料造假情形，大發汽車決定暫停出貨販售海內外所有車種。
受到資料造假問題的影響，大發已停止生產兩種車款，預料停產的情形將擴大。大發今天將向國土交通省（交通部）報告，並公布停產的內容。
日本每日新聞報導，大發今天將向國土交通省報告第三者委員會的調查報告，並召開記者會公布內容。國土交通省將派人到大發進行檢查，確認已被認定是不當取得認證的車種的安全性。
汽車大廠停止所有車款的販售，面臨國土交通省派人進行調查，實屬罕見。
大發（Daihatsu Motor Co. Ltd.）是豐田汽車的子公司，在輕型汽車市場擁有3成市占率。2022年度販售車輛數在日本境內60萬3238輛，全球總計110萬2570輛。大發的優勢是研發生產輕型車、小型車，除了與豐田共同研發，也接受委託代工。
大發總社設於大阪府池田市，公司名稱取自大阪及公司舊名稱「發動機製造」的第一個字合成。（編輯：韋樞）1121220
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