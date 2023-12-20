今年半導體廠務工程廠營運表現相對突出，其中，信紘科（6667）今年前三季獲利已超越去年，提前創創歷史新高，市場法人估全年每股稅後純益有望挑戰8元水準，以明年產業回升情況及各廠在手訂單情況，明年營運動能可望更強勁，今（20）日盤中股價轉強，盤中股價一度上漲逾4％。
信紘科在半導體廠務工程中營運規模相對較小，但該公司2020至2022年獲利已連續三年成長，該公司表示，目前整體在手訂單仍保持良好水準，且觀察半導體及上下游相關產業主要客戶大型擴建計畫有望於明年逐步啟動，有助創造未來營運保持動能，該公司累計前三季每股稅後純益為5.58元，其中，第三季每股稅後純益更以2.61元創單季歷史新高，市場法人估計該公司今年每股獲利可望挑戰8元水準，並寫年度獲利新高，同時，市場法人看好，在全球半導體建廠潮之下，明後年每股獲利有機會挑戰一個資本額。
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