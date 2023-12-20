冬季寒流來襲，擁有溫泉優勢的瑞穗天合國際觀光酒店搶攻禦寒商機，即日起推出瑞穗小旅行住房優惠，指定日雙人入住一泊二食9,099元起，闔家出遊則可加人加價入住兩張大床的城堡溫馨家庭房，或是附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，想帶狗寶貝一起出遊也有寵物溫馨家庭房可供選擇。

瑞穗天合國際觀光酒店表示，酒店全房型提供瑞穗特有溫泉黃金湯，金色水樂園戶外也有泡湯池可享受露天風呂，冷風颼颼的季節一起到南歐建築風格的瑞穗天合國際觀光酒店，來一趟享溫泉、遊莊園的暖心暖身之旅。

瑞穗小旅行住房優惠適用於2024年1、2月的指定日，雙人入住城堡精緻客房一泊二食9,099元，每房免費招待一位0-5歲兒童，雙人入住城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房或寵物溫馨家庭房一泊二食10,999元，每房免費招待兩位0-5歲兒童，6歲以上可再加人加價，價格皆含包含自助早餐和晚餐，其中寵物溫馨家庭房可提供狗寶貝一同入住客房，並提供寵物尿墊、精美配件、撿便器、罐頭等，讓飼主能夠開心帶著毛小孩出遊創造美好旅行回憶。

於入住期間還可享金色水樂園室內溫水的按摩水療池、飄飄河、氣泡按摩床與旋轉滑水道，以及戶外露天泡湯、石板浴等，陸上則有旋轉木馬、小火車、跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部讓人玩到流連忘返，每日下午還有好逛又好玩的瑞穗市集、歐風市集，直接把夜市搬進酒店，或是到主廚花園體驗現摘季節時蔬與原民煮DIY，不用安排其他行程就可漫遊體驗瑞穗風情，在酒店內玩好玩滿。

瑞穗天合國際觀光酒店連續5年被票選為全台最美飯店，今年更再度榮獲交通部觀光署頒發卓越五星標章，為全台唯一的卓越五星溫泉度假飯店，也獲得花蓮縣政府頒發優質溫泉「十泉十美」獎，軟硬體服務皆有目共睹，此次推出瑞穗小旅行住房優惠搭上泡湯熱潮，適合想避開春節人潮又想在冬季享受瑞穗溫泉的客群。瑞穗溫泉成份富含鐵質，遇空氣氧化成淡黃色結晶被譽為黃金湯，獨特的泉質與日本三大溫泉有馬溫泉相似，泡浴後感受到肌膚滑嫩，是國內不容錯過的溫泉區。