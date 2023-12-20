冬季寒流來襲，擁有溫泉優勢的瑞穗天合國際觀光酒店搶攻禦寒商機，即日起推出瑞穗小旅行住房優惠，指定日雙人入住一泊二食9,099元起，闔家出遊則可加人加價入住兩張大床的城堡溫馨家庭房，或是附有旋轉溜滑梯的親子溫馨家庭房，想帶狗寶貝一起出遊也有寵物溫馨家庭房可供選擇。
瑞穗天合國際觀光酒店表示，酒店全房型提供瑞穗特有溫泉黃金湯，金色水樂園戶外也有泡湯池可享受露天風呂，冷風颼颼的季節一起到南歐建築風格的瑞穗天合國際觀光酒店，來一趟享溫泉、遊莊園的暖心暖身之旅。
瑞穗小旅行住房優惠適用於2024年1、2月的指定日，雙人入住城堡精緻客房一泊二食9,099元，每房免費招待一位0-5歲兒童，雙人入住城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房或寵物溫馨家庭房一泊二食10,999元，每房免費招待兩位0-5歲兒童，6歲以上可再加人加價，價格皆含包含自助早餐和晚餐，其中寵物溫馨家庭房可提供狗寶貝一同入住客房，並提供寵物尿墊、精美配件、撿便器、罐頭等，讓飼主能夠開心帶著毛小孩出遊創造美好旅行回憶。
於入住期間還可享金色水樂園室內溫水的按摩水療池、飄飄河、氣泡按摩床與旋轉滑水道，以及戶外露天泡湯、石板浴等，陸上則有旋轉木馬、小火車、跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部讓人玩到流連忘返，每日下午還有好逛又好玩的瑞穗市集、歐風市集，直接把夜市搬進酒店，或是到主廚花園體驗現摘季節時蔬與原民煮DIY，不用安排其他行程就可漫遊體驗瑞穗風情，在酒店內玩好玩滿。
瑞穗天合國際觀光酒店連續5年被票選為全台最美飯店，今年更再度榮獲交通部觀光署頒發卓越五星標章，為全台唯一的卓越五星溫泉度假飯店，也獲得花蓮縣政府頒發優質溫泉「十泉十美」獎，軟硬體服務皆有目共睹，此次推出瑞穗小旅行住房優惠搭上泡湯熱潮，適合想避開春節人潮又想在冬季享受瑞穗溫泉的客群。瑞穗溫泉成份富含鐵質，遇空氣氧化成淡黃色結晶被譽為黃金湯，獨特的泉質與日本三大溫泉有馬溫泉相似，泡浴後感受到肌膚滑嫩，是國內不容錯過的溫泉區。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：