財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與配偶及特定親屬的土地，如該贈與土地在法律上同時有免徵贈與稅及遺產稅的規定，於被繼承人死亡時，該贈與的免稅土地，免再依遺產及贈與稅法第15條規定，視為被繼承人遺產，併入遺產總額課徵遺產稅。

被繼承人死亡前2年內贈與配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母及各該親屬配偶的財產，應依遺產及贈與稅法第15條規定，併入遺產總額課徵遺產稅，其立法目的在避免當事人於死亡前短期間內藉贈與財產規避遺產稅，但該贈與的財產如果法律上已規定免課徵遺產稅者，就被繼承人生前贈與行為而言，即不具規避遺產稅的動機，因此，該類被繼承人生前贈與的財產，繼承人即無須再併入被繼承人遺產總額申報遺產稅。

舉例說明，甲父111年1月1日贈與子乙都市計畫法第50條之1規定的公共設施保留地，嗣於112年5月1日死亡，繼承人乙依遺產及贈與稅法第15條規定，將該贈與土地併入被繼承人甲的遺產總額申報，並檢具註記公共設施保留地的土地使用分區證明書，列報公共設施保留地扣除額，因都市計畫法第50條之1已明定，因繼承而移轉予配偶、直系血親的公共設施保留地，免徵遺產稅，故甲君該生前贈與行為，顯無規避遺產稅的動機，乙君無須再將甲君死亡前2年內贈與公共設施保留地，併入被繼承人甲君的遺產總額，及以該公共設施保留地的遺產價額，同額列報公共設施保留地扣除額。

被繼承人死亡前2年內贈與免徵遺產稅的土地，除了前揭都市計畫法第50條之1規定的公共設施保留地，尚有贈與農業發展條例第38條規定的農業用地及新市鎮開發條例第11條規定的新市鎮土地等，是類土地依各該法律均已明定免課贈與稅及遺產稅，納稅義務人即免依遺產及贈與稅法第15條規定，再予併入遺產總額申報遺產稅。