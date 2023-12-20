「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」將於明年1月1日凌晨0點登場，是全台最長最盛大的跨年煙火秀，999秒打造浪漫魔幻韶光夜，採用最新技術、主題式設計，搭配超遼闊燈光展演，呈現超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」、還有獨家「展翅煙火」、震撼「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等璀璨花火。而跨年適逢連續假期，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務，以及散場加開義大客運前往高鐵左營站，歡迎民眾多加利用，詳細的交通資訊可至義大世界跨年官網查詢： www.edaworld.com.tw／2024／，或撥打免費客服專線0800-656-077。
義大世界表示，跨年煙火每年吸引數萬人潮，特別規劃周邊道路三階段的進散場交通管制，自駕前來的民眾敬請留意。第一階段進場共有7個管制點，包括水管路／義大二路口、澄觀路／水管路口周圍等，當義大世界停車場屆滿時，將管制自小客車進場，預計31日晚間8點啟動管制，但仍會視義大世界園區內停車狀況而彈性調整；第二階段為散場管制，自明年1月1日凌晨0點到凌晨1點20分，僅開放接駁車和機車離場；第三階段預計為凌晨1點20分之後，開放汽車離場。
此外，車輛離場也有指定動線，停放於義大皇家酒店、義大世界購物廣場、義守大學停車場之車輛，僅可從義大二路駛離；戶外第三停車場之車輛僅可從186甲線往大社方向駛離；停放於戶外第一及第二停車場之車輛，僅可從186甲線往大樹方向駛離。另外要特別提醒自駕的民眾，今年義大二路臨學府路口有「仁武區義大二路道路改善工程」，施工路段約190公尺，敬請減速慢行，依交通指揮動線離場，感謝您的配合。
為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運之服務，31日晚間6點起將在「仁武高中校內」及「民營榮晟停車場」提供免費停車，並於水管路上的「全聯仁武水管店」前設置免費接駁點，晚間11點前提供免費接駁專車前往義大世界。跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，亦可搭乘義大客運加開的高鐵左營線（按定價收費）至高鐵左營站，再轉乘捷運返家，歡迎民眾善加利用多元的交通服務。
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