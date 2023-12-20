12月一年期貸款市場報價利率（LPR）維持3.45％不變，五年期貸款市場報價利率維持4.2％不變，二者均符合預期。
1年期LPR連續4個月維持在3.45％。5年期以上LPR保持在4.2％，自6月起在現水平不變。
另外，中國人民銀行20日開展1,340億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8％，與此前持平。今日進行1,510億元14天期逆回購操作，中標利率1.95％。今日有2,650億元逆回購到期。
中信證券首席經濟學家明明指出，政府債發行高峰延續，NCD（同業存單）利率高企，MLF寬幅續作補充流動性必要性較高。11月和12月政府債發行壓力較高，商業銀行中長期流動性缺水的格局深化，NCD利率在10月中旬向上突破MLF利率，12月5日後一度和10年期國債利率倒掛。
往後看，參考已公布的國債發行計畫，以及近兩個月各期限國債單支發行規模的特徵，預計12月下旬仍有一輪國債集中供給的壓力，商業銀行缺長錢的環境下對MLF的需求也有所抬升。另一方面，臨近年末商業銀行流動性考核壓力回升，加上雙節臨近而現金需求季節性走高，預計銀行將面臨一定的結構性流動性缺口，而本次MLF大幅淨投放的必要性也有所體現。
同時，作為中期政策利率的MLF利率連續4個月按兵不動，市場預計，本月LPR也將保持不變。
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