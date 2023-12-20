櫃買中心表示，為配合金管會政策全力推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，暨協助上櫃公司瞭解溫室氣體盤查實務，櫃買中心持續規畫辦理各項宣導活動，並製作短影音方便上櫃公司瀏覽。
本次特別將企業推動永續淨零重要性及溫室氣體盤查之重要步驟以生動、活潑之動畫方式呈現，讓企業減碳不焦慮。
櫃買中心表示，「淨零GO EASY」短影音已於20日上線，內容包含推動永續發展與淨零目標之重要性、溫室氣體盤查規劃步驟，以及櫃買中心網站專區等資源介紹，歡迎點閱（https：／／vimeo.com／894000336）。
此外，溫室氣體盤查實作教學短影音第二波亦同步上線，本次新增「溫室氣體盤查專區及資源」、「溫室氣體盤查流程」及「溫室氣體盤查品質管理」等9支影片，內容包含基本觀念簡介及計算範例說明，歡迎至「櫃買市場業務宣導網站」之「發行人ESG」頁籤，點選「溫室氣體盤查」之「宣導資訊」（https：／／dsp.tpex.org.tw／web／csr／esg.php＃esg_info）及接軌IFRS永續揭露準則專區之「宣導專區」（https：／／isds.tpex.org.tw／disseminate.html）查詢。
櫃買中心亦彙整企業ESG執行成果亮點，提供量化及視覺化之主題式統計圖表，於櫃買市場業務宣導網站設置「企業ESG亮點」專頁（https：／／dsp.tpex.org.tw／web／csr／highlight.php），致力於將ESG表現優異的上櫃企業被更多投資人看見，並彰顯公司永續發展目標之實踐成果，歡迎至櫃買中心網站查閱各項專區資訊。
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