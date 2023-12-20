巨庭機械10、11月連續兩個月營收都比去年同期成長，第四季出貨有機會勝過去年同期，12月營收能否贏過去年同期0.76億餘元，端視裝船而定。今（20）日下午法說會，說明營運現況及未來營運展望。
巨庭第三季本業獲利2,452萬美元，匯兌收益2,212,6萬元挹注，本期淨利3,794.5萬元，EPS也由去年同期1.73元降為0.58元；前三季本業獲利4,760.4萬元，本期淨利6,124.9萬元，EPS從去年同期6.28元降至0.94元。
巨庭11月合併營收1.43億元，年成長37.88％；前11月合併營收14.02億元，年減幅42.18％，第四季連續兩個月營收均優於去年同期。
巨庭主管表示，巨庭外銷以桌上型自動刨木機、圓鋸機為主軸，主要應用在建築、居家補強、傢俱、文創及業餘木工，最大市場是美國，營收占比近90％。
巨庭主管指出，以往第三季是外銷旺季，但美國聯準會去年及今年持續升息，導致美國房地產景氣下滑，客戶忙去化庫存而不急著回補庫存，目前淡旺季不明顯。隨著客戶去化庫存告一段落，目前下單只備基本庫存，需求可能要等美國聯準會明年下半年降息，才會好轉。
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