大陸股市20日早盤收跌，上證指數跌11點，深成指跌63點。
上證指數開高走低，最多升4點或0.16％，高見2,937點後有賣壓下跌，以接近早盤低位收盤，收報2,920點，跌11點或0.4％，成交人民幣（下同）1,748.21億元。
深成指亦開高走低，最多升21點或0.23％，高見9,310點後震盪走弱，最多跌65點或0.7％，低見9,224點，早盤收報9,225點，跌63點或0.68％，成交2,268.31億元。
滬深300指數收報3,316點，跌17點或0.52％；創業板指數收報1,814點，跌13點或0.72％。
各類股個別發展，傳媒娛樂股跌逾2％；汽車製造、金融股跌逾1％；房地產、有色金屬股偏弱；半新股漲逾6％；石油、煤炭、電力股回穩。
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