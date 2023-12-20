【時報記者任珮云台北報導】觀察19日台股大跌近百點，不包括槓桿型，一般型台股ETF規模不減反增的僅兩檔，其中00919群益台灣精選高息ETF增加3.27億元增加最多，另一檔則是00935野村臺灣新科技50，微幅增加0.46億元。進一步觀察成交量變化，00919挾帶著連續三次年化配息率10%的穩定高配息光環，近五日均量近20萬張，更彰顯其高人氣。

市場法人表示，00919在18日除息後價格下降0.55元約2.4%，00919是季配息，也就是一年有4次便宜2.4%的買進時機，累積起來也是不錯！存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

群益投信表示，台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。不過一樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同也會讓成份股各有千秋，之後表現出來的績效與息收將更是有很大的差異。從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高息ETF是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，特別受青睞。若再搭配本身的「收益平準金」機制，高股利也不會因為未來受益人增加而被稀釋。台股在信心回籠之下，推升指數走高，並一度突破年內高點。考量時序將進入年底財報空窗，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，推估指數可維持多頭格局往上，建議擇機分批佈局。整體而言，台股產業庫存逐漸恢復健康，以及總統大選行情可期下，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。