【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所董事會正式通過愛爾達(8487)創新板上市申請案，愛爾達為數位雲端產業新媒體公司，主要產品可分為數位內容及媒體廣告託播二大類，其中數位內容業務包含數位影音頻道經營、數位串流服務提供及轉授權數位影音內容。

愛爾達營運策略以體育賽事為主，透過創新轉播模式，同時打造台灣第一運動轉播大平台，建立專業體育頻道品牌形象。該公司長期攜手中華電信，自2008年至今已轉播四屆夏季奧運、四屆冬季奧運、四屆亞運、四屆世足賽，且歷次轉播不斷引進創新轉播技術，如2008北京奧運首次以HD高畫質轉播、2010世足賽及2012倫敦奧運首次以3D畫面轉播、2014世足賽首次多視角轉播、2018世足賽及冬季奧運首次轉播4K超高畫質、2020日本東京奧運首次適用VR轉播技術、2022卡達世足推出多視角AR擴增實境轉播及2023世界棒球經典賽全視角轉播等，與中華電信一起帶領消費者感受如同親臨現場觀賽之視聽體驗，愛爾達電視已成為觀眾欣賞體育賽事的第一首選頻道。

該公司分別於2012倫敦奧運、2014巴西世界盃足球賽及2018雅加達亞運開始取得台灣無線電視、有線電視及網路電視獨家播映權，並透過與平台合作，建立良好業務合作關係，提供觀眾穩定且高品質的精采賽事播映，創建有別於其他同業競爭優勢及營運模式；愛爾達轉播體育賽事多年，持續取得美國職業籃球聯賽(NBA)、美國職業棒球大聯盟(MLB)及中華職業棒球大聯盟(CPBL)等知名職業體育賽事播映權，2022年度該公司轉播運動賽事高達16種主流運動、85項項目賽事，共計直播10,310小時體育賽事，擁有專業且多樣的體育賽事內容，無論在轉播運動種類與時數皆優於其他同業，建立愛爾達體育賽事轉播品牌形象及口碑，成為台灣體育賽事轉播代名詞。

2023年前3季營收為7.08億元，年成長55.88％，每股盈餘為4.28元，大幅超越去年同期0.98元；隨9-10月播映杭州亞運及11~12月播映亞洲棒球錦標賽之下，10、11月累計營收已達2億元，第4季業績持續看漲。