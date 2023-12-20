台積電董事長劉德音規劃明年退休，將由副董事長魏哲家接任。前外資分析師、騰旭投資長程正樺認為這項人事安排，對台積立即影響小，反倒可觀察是否有其他人選接執行長，若台積啟動下一步接班計畫，通常會找營運、研發或廠務背景人選。

晶圓代工廠台積電19日透過重大訊息公告，劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休。台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。

程正樺今天出席首席國際顧問公司舉辦的2024年半導體產業展望記者會並受訪表示，台積電大部分內部營運事務由魏哲家負責，劉德音明年退休，對台積電的立即性影響應該很小，因為劉德音原本就負責對外事務，對內部運作不會有太大影響。

程正樺說，可觀察魏哲家接任董事長後，是否有其他人選接任執行長職務，如果有的話，意味著台積電將啟動下一步的接班計畫。以台積電角度，通常會找營運或研發相關、廠務背景的人選，機率比較高。

被問及台積電未來挑戰，程正樺認為，首先是技術發展，台積電已經是全球半導體第1名，如何維持領先地位相對辛苦。以前台積電技術落後英特爾，只要看英特爾做什麼照抄就好，自從2020年台積電變成全球半導體第1名之後，沒有人在前方指引道路，要自己摸索，市場開始有人批評台積電製程開發變慢。

第二個挑戰比較偏景氣和市場面問題，程正樺說，包括全球半導體景氣好壞、人工智慧（AI）應用是否崛起、產能利用率能否顯著回升，都是台積電要因應的挑戰。

他也提到，台積電到美國投資，從一開始就很有爭議，現在證明美國員工相較於台灣比較不好管理，無論蓋廠進度、員工訓練或員工是否願意加班等，對台灣企業確實是挑戰。

程正樺強調，如果台積電要走出去，確實需要在美國布局，至於是否一開始就這麼積極，可能要考慮如何管理美國員工。台積電美國廠設置5奈米製程，但現在5奈米供過於求，台積電沒必要急著再蓋第2座美國廠。

至於台積電其他海外布局，程正樺指出，德國廠產線比較偏汽車相關應用，且蓋廠需要2年，可以為2年後市場需求先做準備。目前看來日本配合度最高，政府補貼最積極，文化也最相近，會是台積電海外擴廠首選。

前外資半導體分析師、聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，台積電宣布劉德音將於明年退休後，對美股沒有太大影響，看起來台積電布局仍穩健，接下來市場想了解劉德音離開、魏哲家接任董事長後，董事長和執行長是否同一人擔任。

陳慧明說，台積電未來比較大的風險，還是在於地緣政治，從美國產業鏈對接角度來看，在美國設廠不一定是壞事。台積電如何在地緣政治方面保持靈活性和獨立性，是接下來需要克服的挑戰，如果能順利解決，台積電在全球市場的領先地位會更穩固。

展望2024年半導體產業，知識力科技公司執行長曲建仲認為，人工智慧需求在未來2到3年很明確，相關半導體供應鏈明後年業績應該不錯，特別是人工智慧伺服器相關廠商，整體而言明年半導體景氣不會太差。

曲建仲也說，台積電人才非常多，劉德音已經在台積電任職30幾年，交棒給年輕團隊接手合情合理，不需要過度解讀。（編輯：潘羿菁）1121220