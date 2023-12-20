【時報記者王逸芯台北報導】股王世芯-KY(3661)今(20)日股東臨時會登場，主要針對現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案進行討論。總經理沈翔霖表示，隨著取得更多的CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)產能，加上明年兩大美系客戶訂單動能強勁，看好明年營收、獲利可望再創新高。
總經理沈翔霖表示，受惠於美國客戶大單，加上取得更多CoWoS產能，世芯-KY明年營收與獲利將再創新高。
沈翔霖表示，世芯-KY明年兩大美系客戶訂單都很強，加上製程推進也從7奈米到5奈米，而原先吃緊的CoWoS也拿到更多產能，因此明年營收與獲利都會比今年好，營運再創新高，毛利率也將優於今年。
世芯-KY本次決議的GDR募資金額約3.5億美元，將稀釋股本約5％。世芯-KY儘管目前現金流處於非常高的水準，但由於生產需求更高，仍面臨營運現金挑戰，故必須積極備妥營運資金，以支撐未來幾年營收高成長的需求。
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