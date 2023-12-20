【時報記者林資傑台北報導】高科技廠整合工程廠巨漢(6903)19日向櫃買中心遞件申請轉上櫃交易。儘管受產業市況修正、客戶資本支出進度遞延影響，巨漢2023年營運有所下滑，但前三季稅後淨利6.24億元、已提前改寫年度次高，每股盈餘10.31元、仍順利賺逾1股本。

巨漢1989年成立，目前實收資本額6.6億元。公司原於7月31日向證交所遞件申請轉上市掛牌，但基於未來長期整體業務經營策略、及考量近期資本市場環境等因素，於10月6日自行撤回申請，此次轉向櫃買中心遞件申請轉上櫃掛牌。

巨漢提供中央系統空調、監控自動控制、衛生給排水、市內外高低壓配電、無塵室恆溫恆濕與智慧、綠建築等領域工程服務，透過活性化的專業管理，長期確保建置工程如期如質完工，並創造34年工安零重大事故、與業主零訴訟、零壞帳成就。

巨漢透過多年耕耘取得良好口碑，往來的高科技業客戶已涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能與生技等領域，近年並已加入12吋晶圓廠產業供應鏈，今年下半年更進一步跨足儲能電池領域，充份掌握國內高科技產業發展趨勢。

除了深耕高科技業，巨漢亦參與包括鐵道局台南車站地下化工程、台中花卉博覽會興建工程與中台灣產業創新研發專區等公共工程建設，承接指標性的最有利標公共工程，近年來已是公司重點營運項目，在公共工程競標的競爭力持續強化。

在產業布局多元化擴展下，巨漢近年獲利表現維持穩步成長，2022年合併營收47.17億元、年增達78.19％，營業利益15.78億元、年增達1.11倍，稅後淨利13.02億元、年增達1.18倍，每股盈餘（EPS）34.24元，全數改寫新高。

雖然受半導體市況修正、客戶資本支出進展遞延影響，巨漢2023年前三季合併營收21.82億元、年減40.87％，營業利益7.85億元、年減41.67％，稅後淨利6.24億元、年減44.16％，本業獲利及稅後淨利仍提前改寫年度次高，每股盈餘10.31元，順利賺逾1股本。

展望後市，在5G、AI潮流將驅動高科技業增加資本資出、ESG與碳中和議題衍生新商機，以及2024年啟動打造第三代半導體國產化等新契機下，國內高科技業對機電整合及無塵室工程施作需求可望維持良好動能。

巨漢表示，將持續整合核心技能奠定多元化競爭利基，並擴大數位科技應用以建構智慧工程施工平台，對於政府推動的智慧建築、綠建築等指標性公共工程，亦會適時多元布局，以擴大營收來源、盼使營運維持穩健成長表現。