【時報記者林資傑台北報導】半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）宣布與無線解決方案供應商Amarisoft攜手合作5G及物聯網（IoT）元件測試，開放Amarisoft旗下4G及5G AMARI Callbox客戶可使用MLT測試管理軟體，與通訊網路業者密切合作開發獲營運商認證的測試計畫。
愛德萬測試表示，無線元件測試軟體將開放給Amarisoft生態系客戶使用，透過將測試案例腳本外包給公司工程團隊，AMARI Callbox使用者能順暢利用專利測試引擎執行自動化測試，並在測試引擎上提供營運商認可的測試計畫，給予用戶全面性的測試體驗。
愛德萬測試的測試管理軟體，具備互動（Interactive）、開發者（Developer）及一致（Conformance）3種主要模式。測試計畫提供多種測試案例設置選擇，包括針對5G NR SA和GSMA TS.35的多個新計畫，以及更新原有逾2250個不同測試情境的測試計畫。
愛德萬測試STBU-W2BI系統測試事業單位資深副總Dinesh Doshi指出，Amarisoft經濟的網路測試系統滿足各方使用者需求，包括無線元件OEM、晶片組與模組製造商、教育機構、測試實驗室和無線技術研發組織。
Dinesh Doshi表示，愛德萬測試的可攜式軟體十分適合與AMARI Callbox搭配，後者只需花費最少力氣，便能輕鬆且經濟的針對使用中的特定模式進行調整，實現真正的協同合作。
Amarisoft銷售與行銷副總Marouan Benabdellah-Chaouni表示，愛德萬測試藉此可向公司客戶提供經驗證的測試管理軟體，確保客戶能順利執行優異的軟體功能和營運商認可的測試計畫，能進行臨時元件測試，並獲得AMARI Callbox最佳效能表現。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：